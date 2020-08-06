İki kişi otomobilde etrafı gözlerken diğer şüphelinin ayakkabıları çaldığı anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde bulunan bir binanın önüne gelen 3 şüpheliden ikisi otomobilde etrafı gözlerken, diğeri ayakkabıları almak için içeriye girdi.

TEK TEK TOPLADI

Kameralara ve binada bulunan kişilere aldırmayan kimliği belirsiz kişi, katları gezerek ayakkabıları çantaya koydu. Şüpheli, aileleri tarafından çocuklara alınan bayramlık ayakkabıları da alarak kayıplara karıştı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Beylikdüzü'nde ayakkabı hırsızlığı ViDEO

"DEĞERLİ AYAKKABILARI ÇALMIŞLAR"

Bina sakini Serhat Kurt, "Kapımızı açtığımızda çocuğum ayakkabısının olmadığını gördük. Ayakkabıyı yeni almıştık zaten. Bin lira civarı maliyeti vardı ayakkabının. Aynı şekilde diğer arkadaşların da ayakkabıları çalınmış. Onlar da maliyetli ayakkabılar. Zaten sıradan ayakkabıları çalmıyorlar. Kıymetli ve değerli ayakkabıları çalmışlar. Daha önce de yaşadık aynı olayı." diye konuştu.