Bir banka şubesinden 85 bin lira para çeken şahıs, elindeki çantayla yürüdüğü sırada hırsızların hedefi oldu. Otomobil ile yanaşan hırsızlar, parayı vermek istemeyen şahsı metrelerce sürükledi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Beylikdüzü Hürriyet Bulvarında bir şahıs, para çekmek için bankaya girdi.

85 bin lira parasını çekmek için bankaya giren şahıs, parasını elindeki çantaya koyarak bankadan ayrıldı.

PARASINI HIRSIZLARA KAPTIRMAK İSTEMEDİ

Bu sırada kendisini takip eden ve arkasından gelen lüks arabanın içindeki şüpheliler, çantayı çalarak kaçmaya başladı. Çantayı bırakmak istemeyen şahıs ile hırsızlar arasında arbede çıktı.

HIRSIZLAR ŞAHSI METRELERCE SÜRÜKLEDİ

Araba içine doğru çantayı çeken hırsızlar, çantayı bırakmayan vatandaşı metrelerce sürükledi. Çantayı çalıp içindeki paralarla uzaklaşan hırsızlar kayıplara karıştı.

Beylikdüzü'nde bankadan para çekti: Hırsızlar metrelerce sürükledi VİDEO



OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Görüntülerde, banka önüne gelen lüks araç içerisindeki kişilerin bir süre beklediği görülüyor. Şahıslar para dolu çantalı şahsın dışarı çıkması ile birlikte harekete geçerek, çantayı aracın içerisine çekiyorlar.

YARDIMINA VATANDAŞ KOŞTU

Bu sırada çantasını bırakmak istemeyen şahıs, gözü dönmüş zanlılar tarafından metrelerce sürüklendi. Bir süre sonra şahsın düşmesi ile hırsızlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaralı vatandaşın yardımına ise çevrede bulunan vatandaşların koştuğu görülüyor.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Öte yandan, İstanbul Emniyeti kaçan şahısları bulmak için güvenlik kameraları üzerinden geniş çaplı araştırma başlattı.