- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Beylikdüzü'nde baret takmayan inşaat işçisi hayatını kaybetti
Beylikdüzü'nde baret takmayan inşaat işçisi hayatını kaybetti
İnşaat işçisinin telefon ile konuştuğu sırada kafasına taş düşmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
- İHA
- 19.11.2020 - 09:12
- Güncelleme : 19.11.2020 - 09:18
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü Ali Ekber Ölmez (30), inşaat önünde baretsiz bir şekilde telefonla konuşurken kafasına taş düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Ölmez, hayatını kaybetti.
O ANLAR KAMERADA
Ölmez'in binadan kafasına taş düştüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Beylikdüzü'nde baret takmayan inşaat işçisi hayatını kaybetti ViDEO