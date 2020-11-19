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    Beylikdüzü'nde baret takmayan inşaat işçisi hayatını kaybetti

    İnşaat işçisinin telefon ile konuştuğu sırada kafasına taş düşmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • İHA
    • 19.11.2020 - 09:12
    • Güncelleme : 19.11.2020 - 09:18
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    Beylikdüzü'nde baret takmayan inşaat işçisi hayatını kaybetti

    İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü Ali Ekber Ölmez (30), inşaat önünde baretsiz bir şekilde telefonla konuşurken kafasına taş düştü.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Ölmez, hayatını kaybetti.

    O ANLAR KAMERADA

    Ölmez'in binadan kafasına taş düştüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Beylikdüzü'nde baret takmayan inşaat işçisi hayatını kaybetti ViDEO

    Beylikdüzü nde baret takmayan inşaat işçisi hayatını kaybetti #1

    Beylikdüzü nde baret takmayan inşaat işçisi hayatını kaybetti #2

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