38 yaşındaki Kübra Boyraz, operasyon yetkisi bulunmayan güzellik merkezinde yaptırdığı botoks işleminden sonra hayatını kaybederken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir güzellik merkezine giden ve botoks yaptırdıktan sonra rahatsızlanan 38 yaşındaki Kübra Boyraz, güzellik merkezi çalışanlarınca Esenyurt'taki evine bırakıldı.

Evinde tekrar rahatsızlanan Kübra Boyraz, babası tarafından hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan Boyraz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Boyraz'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kızının ölümünden şüphelenen baba Boyraz ise suç duyurusunda bulundu.

5 KİŞİYE GÖZALTI

Olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler güzellik merkezi işletmecisi ve beraberindeki 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne getirilen 5 şüpheli, savcılıkça nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, 5 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

YETKİ BELGESİ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan güzellik merkezinin operasyon yapma yetkisi bulunmadığı öğrenildi.

Boyraz'ın güzellik merkezinden 2 kişinin kollarında yarı baygın çıkarıldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde botoks sonrası ölüm iddiası