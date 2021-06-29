Haberler

3. Sayfa Haberleri

Beylikdüzü’nde çakarlı araçla yol kapatıp halay çektiler

Beylikdüzü’nde çakarlı araçla yol kapatıp halay çektiler

Yolun bir şeridini trafiğe kapatıp halay çeken şahıslar, trafiğin tıkanmasına neden oldu. Yolu kapatan araçların arasında çakarlı araçların olduğu da görüldü.