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- Beylikdüzü’nde çakarlı araçla yol kapatıp halay çektiler
Beylikdüzü’nde çakarlı araçla yol kapatıp halay çektiler
Yolun bir şeridini trafiğe kapatıp halay çeken şahıslar, trafiğin tıkanmasına neden oldu. Yolu kapatan araçların arasında çakarlı araçların olduğu da görüldü.
- İHA
- 29.06.2021 - 11:03
- Güncelleme : 29.06.2021 - 11:08
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bir grup, Yakuplu Mahallesi Ambarlı Limanı yolunun bir şeridini araçlarla kapattı.
Yüksek sesli müzik çalan taraflar, halay çekmeye başladı.
Yolu kapatan araçların arasında, çakarlı araçların da olduğu görüldü.
Trafiğin tıkanması ile diğer sürücüler zor anlar yaşadı.
KAMERAYA YANSIDI
Duruma korna çalarak tepki gösterildi.
Yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Beylikdüzü’nde çakarlı araçla yol kapatıp halay çektiler VİDEO