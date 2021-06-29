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    Beylikdüzü’nde çakarlı araçla yol kapatıp halay çektiler

    Yolun bir şeridini trafiğe kapatıp halay çeken şahıslar, trafiğin tıkanmasına neden oldu. Yolu kapatan araçların arasında çakarlı araçların olduğu da görüldü.
    • İHA
    • 29.06.2021 - 11:03
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 11:08
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    Beylikdüzü’nde çakarlı araçla yol kapatıp halay çektiler

    İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bir grup, Yakuplu Mahallesi Ambarlı Limanı yolunun bir şeridini araçlarla kapattı.

    Yüksek sesli müzik çalan taraflar, halay çekmeye başladı.

    Yolu kapatan araçların arasında, çakarlı araçların da olduğu görüldü.

    Trafiğin tıkanması ile diğer sürücüler zor anlar yaşadı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Duruma korna çalarak tepki gösterildi.

    Yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Beylikdüzü’nde çakarlı araçla yol kapatıp halay çektiler VİDEO

    Beylikdüzü’nde çakarlı araçla yol kapatıp halay çektiler #1

    Beylikdüzü’nde çakarlı araçla yol kapatıp halay çektiler #2

    Beylikdüzü’nde çakarlı araçla yol kapatıp halay çektiler #3

    Beylikdüzü’nde çakarlı araçla yol kapatıp halay çektiler #4

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