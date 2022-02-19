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Beylikdüzü'nde cinayet: 3 yaşındaki oğlunu öldürdü

Beylikdüzü'nde cinayet: 3 yaşındaki oğlunu öldürdü

Yabancı uyruklu olan ve ismi açıklanmayan bir kadın, oğlunu öldürdü.