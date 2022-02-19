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    Beylikdüzü'nde cinayet: 3 yaşındaki oğlunu öldürdü

    Yabancı uyruklu olan ve ismi açıklanmayan bir kadın, oğlunu öldürdü.
    • DHA
    • 19.02.2022 - 15:26
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    Beylikdüzü'nde cinayet: 3 yaşındaki oğlunu öldürdü

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Marmara Mahallesi’nde bulunan bir sitede yaşayan yabancı uyruklu kadın, 3 yaşındaki oğlunu öldürdü.

    POLİS İNCELEMESİ SÜRÜYOR

    Cinayet üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

    Beylikdüzü nde cinayet: 3 yaşındaki oğlunu öldürdü #1

    Beylikdüzü nde cinayet: 3 yaşındaki oğlunu öldürdü #2


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