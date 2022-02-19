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- Beylikdüzü'nde cinayet: 3 yaşındaki oğlunu öldürdü
Beylikdüzü'nde cinayet: 3 yaşındaki oğlunu öldürdü
Yabancı uyruklu olan ve ismi açıklanmayan bir kadın, oğlunu öldürdü.
- DHA
- 19.02.2022 - 15:26
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Marmara Mahallesi’nde bulunan bir sitede yaşayan yabancı uyruklu kadın, 3 yaşındaki oğlunu öldürdü.
POLİS İNCELEMESİ SÜRÜYOR
Cinayet üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.