Pencereleri hiç açılmayan deniz manzaralı villa, polis ekiplerinin dikkatini çekti. Yapılan çalışmaların ardından baskın düzenlenen villadan uyuşturucu serası çıktı.

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi Açelya Sokak üzerinde bulunan bir villa, polis ekiplerinin şüphesini üzerine çekti.

Bakımsız olan villa, takibe alındı.

Deniz manzaralı olan villanın, aynalı cam pencerelerinin hiç açılmadığı fark edildi.

Ayrıca çevredeki villalara göre 8 kat daha fazla elektrik faturası geldiği belirlendi.

Sahibi yurt dışında yaşayan villaya, 2 kişinin gidip geldiği tespit edildi.

KAMERAYA YANSIDI

Ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

Villanın içinden uyuşturucu serası çıktı.

Baskın anları, polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Villada 87 kök 27 kilogram 50 gram marihuana, bir kilogram 60 gram esrar ile cep telefonu ve 2 sim kart ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen E.K (27) adlı şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beylikdüzü’nde deniz manzaralı villadan uyuşturucu serası çıktı VİDEO

