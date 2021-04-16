Beylikdüzü’nde 3 kez üst üste boğaz ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye gelen ve doktorun koronavirüs testi tavsiyesine uymadığı iddia edilen hasta, acil serviste doktoru darbetti.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki özel bir hastanede yaşanan olayda, S.B. isimli hasta daha önce 2 kez boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye gelerek muayene oldu.

Şikayeti geçmeyince üçüncü kez hastaneye gelen adama doktor koronavirüs testi olmasını talep etti. Doktorun bu talebi üzerine aralarında tartışma çıktı ve S.B. doktorun eline vurdu.

ARACINDAN SİLAH ALDI

Yaşanan arbede sonrasında S.B. dışarı çıkıp iddiaya göre aracından silah alıp, tekrar hastaneye girmeye çalıştı.

GÖREVLİLER ENGEL OLDU

Bu sırada hastane çalışanları ve kapıdaki görevliler araya girerek S.B.’nin içeriye girmesine engel oldu.

Beylikdüzü'nde doktora saldırı kamerada VİDEO

BEYAZ KOD VERİLDİ

Acil de yaşanan olayın akabinde saldırıya uğrayan doktor emniyete ‘beyaz kod’ çağrısında bulundu. Çağrının üzerine polis ekipleri hastane önüne gelerek adamı gözaltına alındı.

S.B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. S.B. hakkın hastane çalışanları ve doktorun da şikayetçi olması üzerine yasal işlem başlatıldı.