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Beylikdüzü'nde ekmek ve süt şişesine uyuşturucu gizleyen Suriyeli

Beylikdüzü'nde ekmek ve süt şişesine uyuşturucu gizleyen Suriyeli

Polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu maddeleri ekmek ve süt kutuları içinde saklayan 6 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı kameralara da yansıdı.