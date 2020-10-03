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- Beylikdüzü'nde ekmek ve süt şişesine uyuşturucu gizleyen Suriyeli
Beylikdüzü'nde ekmek ve süt şişesine uyuşturucu gizleyen Suriyeli
- DHA
- 03.10.2020 - 12:17
- Güncelleme : 03.10.2020 - 12:17
Polis ekipleri, İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi Yakup Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda kendisini Şahin olarak tanıtan Suriye uyruklu bir kişinin uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaştı.
Esenyurt'un Süleymaniye Mahallesi’nde oturduğu tespit edilen uyuşturucu satıcısına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda kapının önünde bekleyen Rami A. (37), polisleri görüp kaçmaya başlayınca kısa süreli kovalamaca yaşandı.
EKMEK VE SÜT ŞİŞELERİNİN İÇİNE GİZLEDİ
Kovalamaca sonunda yakalanan Rami A.'nın yapılan üst aramasında kıyafetinden 1 parça halinde 8,7 gram esrar çıktı.
Uyuşturucu satıcısının evinde yapılan aramalarda ise ekmek ve süt şişelerinin içinde 12 parça halinde 2 kilo 43,9 gram esrar, 6 adet telefon, bin 600 lira para ele geçirildi.
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6 UYUŞTURUCU TACİRİ TUTUKLANDI
Yapılan operasyonda adreste bulunan Abdullah M. (20), Muhammed M. (20), Mohamad A. (25), Amran Al Z. (26) ve Hani H. (27) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Çıkartıldıkları mahkemece tutuklanan 6 kişi cezaevine gönderildi.