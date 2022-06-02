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    Beylikdüzü'nde erkek çocuğunu taciz eden site görevlisi darbedildi

    Marmara Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki görevli şahıs, erkek çocuğu taciz ederken vatandaşa yakalandı. Şahıs, vatandaş tarafından tekme tokat dayak yedi.
    • 02.06.2022 - 11:26
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 11:53
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    Beylikdüzü'nde erkek çocuğunu taciz eden site görevlisi darbedildi

    İstanbul Beylikdüzü, Marmara Mahallesi'nde taciz yaşandı.

    26 Mayıs günü yaşanan olayda, iddiaya göre bir sitenin görevlisi, erkek çocuğunu taciz ederken vatandaşlara yakalandı.

    Tacizciye vatandaştan dayak

    Bunun üzerine çevredekiler, tacizci olduğu iddia edilen kişiyi, tekme tokat dövmeye başladı. Saldırıya uğrayan şüpheli, aldığı darbeler sonucu yere yığıldı.

    Kavgayı ekipler ayırdı

    İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polisler, kavgayı ayırdıktan sonra olaya karışan kişileri ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

    Beylikdüzü nde erkek çocuğunu taciz eden site görevlisi darbedildi #1

    Beylikdüzü nde erkek çocuğunu taciz eden site görevlisi darbedildi #2

    Beylikdüzü nde erkek çocuğunu taciz eden site görevlisi darbedildi #3

    Beylikdüzü nde erkek çocuğunu taciz eden site görevlisi darbedildi #4

    Beylikdüzü nde erkek çocuğunu taciz eden site görevlisi darbedildi #5


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