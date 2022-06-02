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Beylikdüzü'nde erkek çocuğunu taciz eden site görevlisi darbedildi

Beylikdüzü'nde erkek çocuğunu taciz eden site görevlisi darbedildi

Marmara Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki görevli şahıs, erkek çocuğu taciz ederken vatandaşa yakalandı. Şahıs, vatandaş tarafından tekme tokat dayak yedi.