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    Beylikdüzü'nde eski nişanlı dehşeti: Taksinin önünü kesip saldırdı

    Eski nişanlısı tarafından şiddete uğrayan kadını kurtarmak için taksisine alan şoför, saldırganlardan dayak yedi. O saldırganlar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
    • 18.06.2022 - 10:39
    • Güncelleme : 18.06.2022 - 10:48
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    Beylikdüzü'nde eski nişanlı dehşeti: Taksinin önünü kesip saldırdı

    İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde dün gece saatlerinde, dövülen bir kadını aracına alan taksi şoförü, iki şüphelinin saldırısına uğradı.

    Kadının eski nişanlısı ve arkadaşı olduğu öğrenilen şüpheliler, hareket eden taksiyi otomobilleriyle takip etti.

    Saldırganları atlamak isteyen şoför önce benzinliğe girdi, daha sonra caddeye çıktı.

    Çarparak durdurdu, üzerine çıkıp zıpladı

    Çevredekiler dehşete düşüren saldırı olayını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

    Görüntülerde saldırganlar taksiyi çarparak durdurduğu görülüyor.

    Saldırganlardan birisinin taksinin üzerine çıkıp zıplamaya başlıyor.

    Beylikdüzü'nde eski nişanlı dehşeti: Taksinin önünü kesip saldırdı VİDEO

    Saklanan kadına yeniden saldırdı

    Diğer saldırgan ise taksi şoförüne hakaret ediyor.

    Taksicinin polisi aradığını gören saldırgan, şoförün peşinden koşup, tartaklamaya başlıyor.

    Şüpheliler korkudan taksinin içinde saklanan kadına yeniden saldırıyor.

    Beylikdüzü nde eski nişanlı dehşeti: Taksinin önünü kesip saldırdı #1

    Hastaneye kaldırıldı

    Olay yerine gelen polis ekipleri, iki şüpheliyi ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

    Kadın, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Taksi şoförü ise ayakta tedavi edilerek evine gönderildi.

    Beylikdüzü nde eski nişanlı dehşeti: Taksinin önünü kesip saldırdı #2

    Serbest kaldılar

    Kadın ve taksi şoförünün şikayetçi olduğu saldırganlar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

    Beylikdüzü nde eski nişanlı dehşeti: Taksinin önünü kesip saldırdı #3

    “Taksime arkadan çarptılar”

    Kadını kurtarmak isterken eski nişanlısı tarafından darbedilen taksi şoförü Temel Vural, “Taksiyi aldım, yukarı doğru çıkarken, bir kadını darbettiklerini gördüm. Kadın bir şekilde ellerinden kurtuldu. Benim aracıma doğru geldi. Ben de aracıma aldım. Tam arabaya binemeden, bir tanesi gelip iki araç arasında sıkıştırdı. Kadın taksiye bindi. Hareket ettim, kurtulmak için manevra yapıp, benzinliğe girdim. Beni takip ettiler. Taksime arkadan çarptılar. Çarpmanın etkisi ile araç döndü. Aracın üzerine çıktı zıpladı. İnip, beni kovaladılar. Benzinlikte darbetmeye başladılar. Daha sonra bir tanesi, taksinin içine binip, kadını darbetti.” dedi.

    Beylikdüzü nde eski nişanlı dehşeti: Taksinin önünü kesip saldırdı #4

    “Öldürmeye çalıştı”

    DHA’ya konuşan Vural, “Bana sorarsınız, kadını resmen öldürmeye çalıştı. Kadın arabaya tam binememiş olsaydı, daha kötü olurdu. Bir bacağı dışarıda kaldı. Bacağından ciddi şekilde yaralanmış. Kadını öldürebilirdi. Üzerinde kesici ya da ateşli bir silah yoktu. Eğer üzerinde bir şey olmuş olsaydı bana da ciddi zararlar verebilirdi.” ifadelerini kullandı.

    Beylikdüzü nde eski nişanlı dehşeti: Taksinin önünü kesip saldırdı #5

    “Arkadaşımız çok ağır darbeler almış”

    Taksi şoförüyle aynı durakta çalışan Bilal Ayata ise “Arkadaşımız kadının darbedildiğini görünce aracına alıyor. Kadını kurtarmak için böyle bir şey yapıyor. Saldırganlar da onları takip ediyor. Ağabeyimizin arabasına çarpıyorlar. Kadını darbedip sonra arkadaşımıza saldırıyorlar. Kadın hala hastanede tedavi altında.” dedi.

    Beylikdüzü nde eski nişanlı dehşeti: Taksinin önünü kesip saldırdı #6

     

    Taksicinin aldığı darbeler nedeniyle evinde dinlendiğini söyleyen Ayata, “Biz bu olayın peşini bırakmak istemiyoruz. İki saldırgan da şu an serbest. Arkadaşımız çok ağır darbeler almış, hala evinde dinleniyor.” dedi.

    Beylikdüzü nde eski nişanlı dehşeti: Taksinin önünü kesip saldırdı #7


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