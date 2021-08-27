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    Beylikdüzü’nde garson, aşçıları vurdu

    Bir restoranda garson olan H.Ç., tartıştığı 2 aşçıyı silahla bacaklarından vurup olay yerinden kaçtı. 2 aşçı, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 27.08.2021 - 10:51
    • Güncelleme : 27.08.2021 - 11:30
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    Beylikdüzü’nde garson, aşçıları vurdu

    İstanbul’un Beylikdüzü ilçesine bağlı Barış Mahallesi Ali Çebi Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın önünde, dün saat 18.00 sıralarında, garson H.Ç. ile aşçılar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    2 aşçı molaya çıktığı sırada peşlerinden giden H.Ç., yanında getirdiği silahı ateşledi.

    Tabancadan çıkan mermiler, aşçıların bacağına isabet etti.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Saldırgan H.Ç., olay yerinden kaçtı.

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Beylikdüzü’nde garson, aşçıları vurdu ViDEO

    KAMERAYA YANSIDI

    Yaralanan 2 aşçı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yaralıların ambulansa taşındığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İNCELEMELER YAPILDI

    Polis ekipleri çevrede incelemeler yaptı. H.Ç.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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