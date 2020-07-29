Kulüp önünde kavgaya tutuşan şüpheliler rastgele ateş açınca, çevredeki site sakinlerinin evlerine kurşun isabet etti. Dehşete düşüren anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesindeki bir gece kulübü önünde iki grup arasında tartışma çıktı.

Önce sözlü başlayan sözlü tartışma, sokakta kavgaya dönüştü.

Gece kulübünün güvenlik görevlileri kavgaya ayırmaya çalışırken, o sırada ismi öğrenilemeyen bir kişi yanında taşıdığı silahla rastgele ateş açmaya başladı.

1 KİŞİ YARALANDI, EVLERİN CAMINA MERMİ İSABET ETTİ

Silah seslerinin ardından kavgaya taraf olan kişiler, kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Açılan ateş sırasında gece kulübü sorumlusu olduğu öğrenilen kişi ayağından hafif şekilde yaralanırken, kulübün üzerinde bulunan sitedeki evlerin camına mermiler isabet etti.

Beylikdüzü’nde gece kulübü önünde silahlar konuştu ViDEO

KAVGA ANI KAMERADA

Site sakinleri panikle, polisi arayarak olayı ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavga ve silahla ateş açılan anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

“OLAYIN ÜSTÜ ÖRTÜLMESİN”

Dehşet anlarına tanık olan bir site sakini, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Sürekli bu tarz kavgaların çıktığı söyleyen site sakini, “Gece kulüplerinde çok fazla olay oluyor. Bu sefer görüntülü olarak bunu yakaladım. Bir tartışma duydum, yukarıda oturuyordum. Balkona çıktım tartışma sonucunda bir çocuk silahını çıkardı. Sağa sola sıktı. Sonrasında mermiler, evlere isabet etmiş. Kavganın sebebi ile kesin bir bilgim yok ama herhalde kız kavgası. Olayın üstü örtülmesin diye çektim, yoksa orada benim de canım söz konusuydu.” diye konuştu.