Euro
9.4829
-1.12%
Dolar
8.0317
-0.91%
Altın
447.57
-0.76%
Borsa
1.437
0.71%
Bitcoin
481.265
-1.25%
EXEN Coin
20.57
2.49%
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C

    Beylikdüzü'nde geri manevra yapan aracın altında kalan imam öldü

    Beylikdüzü'nde pazar girişinde geri manevra yapan aracın altında kalan cami imamı, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 02.04.2021 - 11:09
    • Güncelleme : 02.04.2021 - 11:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beylikdüzü'nde geri manevra yapan aracın altında kalan imam öldü

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, şoför Y.D., aracını park etmek isterken geri geri geldiği sırada arkasında yürüyen Pekmez Camii'nin imamı 61 yaşındaki Mustafa Öztürk'e fark etmeyerek çarptı.

    KAFASINI YERE VURDU

    Çarpmanın etkisiyle yere düşüp, kafasını yere vuran imamı görenler, olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları çalışmada, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini tespit etti.

    Polis ekipleri ise kamyonet şoförü Y.D.'yi  ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

    Beylikdüzü'nde geri manevra yapan aracın altında kalan imam öldü VİDEO

    Beylikdüzü nde geri manevra yapan aracın altında kalan imam öldü #1

    Beylikdüzü nde geri manevra yapan aracın altında kalan imam öldü #2

    Beylikdüzü nde geri manevra yapan aracın altında kalan imam öldü #3

    Beylikdüzü nde geri manevra yapan aracın altında kalan imam öldü #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir