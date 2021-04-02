Beylikdüzü'nde pazar girişinde geri manevra yapan aracın altında kalan cami imamı, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, şoför Y.D., aracını park etmek isterken geri geri geldiği sırada arkasında yürüyen Pekmez Camii'nin imamı 61 yaşındaki Mustafa Öztürk'e fark etmeyerek çarptı.

KAFASINI YERE VURDU

Çarpmanın etkisiyle yere düşüp, kafasını yere vuran imamı görenler, olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları çalışmada, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri ise kamyonet şoförü Y.D.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Beylikdüzü'nde geri manevra yapan aracın altında kalan imam öldü VİDEO