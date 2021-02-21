Beylikdüzü'nde hafriyat kamyonu iki araca çarptı

Beylikdüzü'nde hafriyat kamyonu iki araca çarptı

Kontrolden çıkarak iki otomobile çarpan kamyon, metrobüs köprüsünün ayağına çarparak durabildi.

Beylikdüzü Avcılar istikameti E-5 karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, önce seyir halindeki iki araca ardından da metrobüs köprüsünün ayağına çarptı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi.

Bölgede kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.