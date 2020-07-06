Beylikdüzü'nde İETT otobüsü kaza yaptı: 19 yaralı

Beylikdüzü'nde İETT otobüsü kaza yaptı: 19 yaralı

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Arızalanan otobüsün köprü ayağına çarpması sonucu yaralanan 19 yolcu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinden Avcılar yönüne giden İETT otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle arızalandı.

Sürücü de otobüsü durdurarak arızayı tespit etmek istedi.

O sırada hareket eden otobüs ise Haramidere üst geçidinin ayağına çarparak durabildi.

19 YARALI

Kazada, otobüste bulunan 19 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, trafik Avcılar yönüne doğru uzun süre aksadı.

Öte yandan, yolcular kaza sırasında şoförün direksiyon başında bulunmadığını, otobüsü tamir etmek için dışarıda olduğunu söyledi.

Beylikdüzü'nde İETT otobüsü kaza yaptı: 19 yaralı