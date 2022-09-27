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    Beylikdüzü'nde iki sürücünün trafikteki yol verme kavgası

    Motosiklet sürücüsü ile otomobil şoförü arasında trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavga, cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı.
    • 27.09.2022 - 20:33
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 21:02
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    Beylikdüzü'nde iki sürücünün trafikteki yol verme kavgası

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde trafikte yol verme meselesi sebebiyle ortam gerildi.

    Motosiklet sürücüsü, kendisini sıkıştırdığını iddia ettiği otomobilin şoförüyle tartıştı.

    Motosiklet sürücüsünün otomobil şoförünün yanına gitmesiyle, ikili arasında kavga çıktı.

    O anlar kaydedildi

    DHA'haberine göre; diğer sürücülerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. Yaşanan kavga çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

    Beylikdüzü'nde iki sürücünün trafikteki yol verme kavgası VİDEO

    Beylikdüzü nde iki sürücünün trafikteki yol verme kavgası #1


    Beylikdüzü nde iki sürücünün trafikteki yol verme kavgası #2


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