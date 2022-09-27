Beylikdüzü'nde iki sürücünün trafikteki yol verme kavgası

Beylikdüzü'nde iki sürücünün trafikteki yol verme kavgası

Motosiklet sürücüsü ile otomobil şoförü arasında trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavga, cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde trafikte yol verme meselesi sebebiyle ortam gerildi.

Motosiklet sürücüsü, kendisini sıkıştırdığını iddia ettiği otomobilin şoförüyle tartıştı.

Motosiklet sürücüsünün otomobil şoförünün yanına gitmesiyle, ikili arasında kavga çıktı.

O anlar kaydedildi

DHA'haberine göre; diğer sürücülerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. Yaşanan kavga çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Beylikdüzü'nde iki sürücünün trafikteki yol verme kavgası VİDEO



