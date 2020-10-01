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    Beylikdüzü'nde iş adamlarının kavgası kamerada

    Aralarındaki ticari anlaşmazlığını çözmek için restoranda buluşan iki ayrı şirketin sahipleri ile beraberindekiler arasında kavga çıktı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
    • DHA
    • 01.10.2020 - 09:47
    • Güncelleme : 01.10.2020 - 09:47
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    Beylikdüzü'nde iş adamlarının kavgası kamerada

    Aralarında ticari anlaşmazlık bulunan iki ayrı şirketin sahipleri, sorunu çözmek için İstanbul Beylikdüzü Marina'da bulunan lüks restoranda buluştu.

    İki iş adamı, yenilen yemeğin ardından aralarındaki alacak-verecek konusunda anlaşamayarak tartışmaya başladı. Tartışma sırasında bir kişi oturdukları masaya gelip, belinden çıkardığı silahını iş adamının karnına dayadı.

    RESTORANDAN ÇIKMAK İSTEDİ ANCAK ENGEL OLDULAR

    Silah tehdidinden korkan iş adamı ve beraberindekiler restoranı terk etmek istedi. Ancak diğer iş adamının adamları, çıkmalarına engel olarak onları darbetmeye başladı.

    Beylikdüzü'nde iş adamlarının kavgası kamerada ViDEO

    ORTALIK KARIŞTI

    Kavga büyüyünce ortalık karıştı. Restoran çalışanları kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kavgada 3 kişi feci şekilde dövüldü. Darbedilen kişiler, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

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    Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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