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Beylikdüzü'nde iş adamlarının kavgası kamerada

Beylikdüzü'nde iş adamlarının kavgası kamerada

Aralarındaki ticari anlaşmazlığını çözmek için restoranda buluşan iki ayrı şirketin sahipleri ile beraberindekiler arasında kavga çıktı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.