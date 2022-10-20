Beylikdüzü'nde iş yeri sahibine ateş ederek parasını gasbeden şahıslar yakalandı

Orhan E.'nin iş yerine girerek silahla ateş eden 2 saldırganın ikiz plaka kullandığı tespit edildi, kısa sürede yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 5 Ekim'de 2 kişi, otomobille Orhan E.'ye ait iş yerine giderek Orhan E.'ye silahla ateş etti.

Şüpheli şahıslar, Orhan E.'yi silahla vurduktan sonra kasadaki 210 bin dolar ve 600 bin lira parayı alıp, olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerinin duyulması üzerine sitede oturanlar durumu polise bildirdi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Orhan E.'nin yaralandığını görünce olay yerine sağlık ekibi çağırdı. Orhan E., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken polis ise şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kameredan tespit yapıldı

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit etti. Plakayı sorgulayan ekipler, plakanın Denizli'deki bir araca ait olduğunu gördü.

İkiz plakalı şüpheliler yakalandı

Bunun üzerine otomobile ikiz plaka takıldığını belirleyen ekipler, bu sefer araçtaki şüphelilerin eşkali üzerine yoğunlaştı. Yapılan çalışmalarda ekipler, şüphelilerin oto kiralama işi yapan R.Ö. ve B.K. olduğunu belirledi.

Kullandıkları otomobile ikiz plaka takarak hedef şaşırtmayı hedefleyen şüpheliler, polis ekiplerince iş yerlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırganlardan biri tutuklandı

DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şüphelilerden B.K. adli kontrol şartıyla serbest kalırken R.Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.