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    Beylikdüzü'nde işçi servisi kaza yaptı: Yaralılar var

    İşçi taşıyan servisin tıra çarpıp devrilmesiyle gerçekleşen kazada, 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 27.10.2021 - 08:58
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 09:11
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    Beylikdüzü'nde işçi servisi kaza yaptı: Yaralılar var

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Yakuplu Ambarlı Liman Yolu’nda, işçi taşıyan servis minibüsü park halindeki tıra çarpıp devrildi.

    Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildl.

    8 YARALI

    Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

    Liman Yolu ise trafiğe kapandı.

    Beylikdüzü'nde işçi servisi kaza yaptı: Yaralılar var VİDEO

    Beylikdüzü nde işçi servisi kaza yaptı: Yaralılar var #1

    Beylikdüzü nde işçi servisi kaza yaptı: Yaralılar var #2

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