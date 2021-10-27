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- Beylikdüzü'nde işçi servisi kaza yaptı: Yaralılar var
Beylikdüzü'nde işçi servisi kaza yaptı: Yaralılar var
İşçi taşıyan servisin tıra çarpıp devrilmesiyle gerçekleşen kazada, 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 27.10.2021 - 08:58
- Güncelleme : 27.10.2021 - 09:11
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Yakuplu Ambarlı Liman Yolu’nda, işçi taşıyan servis minibüsü park halindeki tıra çarpıp devrildi.
Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildl.
8 YARALI
Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.
Liman Yolu ise trafiğe kapandı.
Beylikdüzü'nde işçi servisi kaza yaptı: Yaralılar var VİDEO