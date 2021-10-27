Beylikdüzü'nde işçi servisi kaza yaptı: Yaralılar var

Beylikdüzü'nde işçi servisi kaza yaptı: Yaralılar var

İşçi taşıyan servisin tıra çarpıp devrilmesiyle gerçekleşen kazada, 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Yakuplu Ambarlı Liman Yolu’nda, işçi taşıyan servis minibüsü park halindeki tıra çarpıp devrildi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildl.

8 YARALI

Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

Liman Yolu ise trafiğe kapandı.

Beylikdüzü'nde işçi servisi kaza yaptı: Yaralılar var VİDEO

