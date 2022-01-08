Beylikdüzü’nde işçi servisine çarpmamak için manevra yapan tır, başka bir tıra çarptı

Beylikdüzü’nde işçi servisine çarpmamak için manevra yapan tır, başka bir tıra çarptı

İstanbul Beylikdüzü’nde işçi servisine çarpmamak için manevra yapan tır, park halindeki başka bir tıra çarptıktan sonra alev alev yandı.

Beylikdüzü Yakuplu Ambarlı Liman Yolu’nda, Ambarlı Liman istikametine doğru ilerleyen tır iddiaya göre kendisini sıkıştıran işçi servisine çarpmamak için park halindeki 34 GV 0116 plakalı bir başka tıra arkadan çarptı.

TIR BİRDEN ALEV ALDI

Kazanın hemen ardından arkadan çarpan tır bir anda tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Sürücü kendisini güçlükle tırdan aşağıya atarken, sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İTFAİYE VE POLİS ÖNLEM ALDI

Olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yol üzerinde önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alev topuna dönen tır, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaşanan olay nedeniyle yol üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışmaları sürüyor.