Euro
8.9288
0.29%
Dolar
7.4069
0.64%
Altın
407.38
-0.68%
Borsa
1.537
0.5%
Bitcoin
378.000
6.12%
EXEN Coin
16.57
0.24%
9ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 9 C

    Beylikdüzü'nde kamyonet ile ticari araç çarpıştı

    Haramidere üzerindeki trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.
    • AA
    • 03.03.2021 - 15:30
    • Güncelleme : 03.03.2021 - 15:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beylikdüzü'nde kamyonet ile ticari araç çarpıştı

    Beylikdüzü Haramidere TEM Bağlantı Yolu'nda Bahçeşehir istikametinde ilerleyen 34 HV 9479 plakalı hafif kapalı kasa kamyonet, 09 Y 1888 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

    Kaza sonrası olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    3 YARALI

    Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçtaki iki kişi yaralanırken, kamyonetin sürücüsü araç içinde sıkıştı. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin kamyonet içinde sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları sürüyor.

    Öte yandan, kazanın meydana geldiği yoldaki bariyerlerde hasar oluştu. Kaza nedeniyle Bahçeşehir istikametindeki trafikte yoğunluk yaşanıyor.

    Beylikdüzü'nde kamyonet ile ticari araç çarpıştı VİDEO

    Beylikdüzü nde kamyonet ile ticari araç çarpıştı #1

    Beylikdüzü nde kamyonet ile ticari araç çarpıştı #2

    Beylikdüzü nde kamyonet ile ticari araç çarpıştı #3

    Beylikdüzü nde kamyonet ile ticari araç çarpıştı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir