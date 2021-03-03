- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Beylikdüzü'nde kamyonet ile ticari araç çarpıştı
Beylikdüzü'nde kamyonet ile ticari araç çarpıştı
Haramidere üzerindeki trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.
- AA
- 03.03.2021 - 15:30
- Güncelleme : 03.03.2021 - 15:35
Beylikdüzü Haramidere TEM Bağlantı Yolu'nda Bahçeşehir istikametinde ilerleyen 34 HV 9479 plakalı hafif kapalı kasa kamyonet, 09 Y 1888 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kaza sonrası olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 YARALI
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçtaki iki kişi yaralanırken, kamyonetin sürücüsü araç içinde sıkıştı. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin kamyonet içinde sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, kazanın meydana geldiği yoldaki bariyerlerde hasar oluştu. Kaza nedeniyle Bahçeşehir istikametindeki trafikte yoğunluk yaşanıyor.
Beylikdüzü'nde kamyonet ile ticari araç çarpıştı VİDEO