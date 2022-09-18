Beylikdüzü'nde, kardeşine laf atan kişilere küfürler savuran ağabey, şüphelilerin kaçarken aracına çarpmaları üzerine sopayla otomobilin camını parçaladı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşanan olayda, kaldırımda yürüyen bir kadının yanına yanaşan otomobilin içindeki kişiler, "Gel eve bırakalım" diyerek laf atmaya başladı.

Sözlü tacizin sürmesi üzerine kadın, durumu cep telefonu ile ağabeyine bildirdi.

Olay yerine gelen ağabey, laf atan kişilerin içinde bulunduğu otomobilin önünü kesti.

Araçtan inen adam, kardeşine laf attığı iddia edilen kişilere küfür ve hakaretler yağdırdı.

Aracına çarpınca çıldırdı

DHA'nın haberine göre; kardeşinin ve arkadaşlarının araya girmesi ile aracına binen ağabey, şüphelilerin olay yerinden ayrılmaya çalıştığı sırada aracına çarpması üzerine çılgına döndü.

Beylikdüzü'nde kardeşine laf atanları sopayla kovaladı ViDEO

Sopayla aracın camına vurdu

Tekrar aracından inen ağabey, önce otomobili yumruklamaya başladı. Daha sonra aracından sopa alan öfkeli adam, defalarca aracın camına vurdu.

Sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen kişiler, otomobilleriyle kaçtı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.





