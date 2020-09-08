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    Beylikdüzü'nde kaza sonrası kavgaya tutuştular

    Trafik kazası sonrasında çıkan keserli kavgada 2 kişi yaralanırken, tarafları ayırmaya çalışan polis ekipleri biber gazı kullandı.
    • DHA
    • 08.09.2020 - 12:40
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    Beylikdüzü'nde kaza sonrası kavgaya tutuştular

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Atatürk Bulvarı'nda, kazaya karışan iki aracın içinde bulunan kişiler arasında sözlü tartışma yaşandı.

    Tartışmanın büyümesiyle, taraflar arasında kavga çıktı.

    KESERLERLE SALDIRDILAR

    Kavgayı gören vatandaşlar durumu polise bildirirken, tarafların yakınlarının olay yerine gelmesi ile beraber kavga daha da alevlendi.

    Polis, taş ve keserlerin de kullanıldığı kavgayı ayırmakta güçlük yaşadı.

    BİBER GAZIYLA MÜDAHALE EDİLDİ

    Takviye olarak sevk edilen polislerin de gelmesiyle polis ekipleri biber gazı kullanarak kavgayı sonlandırdı.

    Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alınırken, yaralanan iki kişi de ambulanslara alındı. Gözaltına alınan kişiler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

    Beylikdüzü nde kaza sonrası kavgaya tutuştular #1

    Beylikdüzü nde kaza sonrası kavgaya tutuştular #2

    Beylikdüzü nde kaza sonrası kavgaya tutuştular #3

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