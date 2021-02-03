Beylikdüzü'nde kaza sonrası taksiciye dayak

Taksiyle panelvan minibüs kaza yaptı. Kaza sonrası minibüsten inen 3 kişi taksiciyi darbetti. Dakikalar süren kavgayı İETT şoförü ayırırken, o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde taksi şoförü ile önünde giden panelvan tipi minibüsün sürücüsü kaza yaptı. Kaza sonrası minibüsteki 1'i kadın 4 kişi aşağıya indi.

Taksici ile tartışmaya başlayan minibüstekiler, daha sonra taksiciye saldırdı.

'1 KİŞİYE 3 KİŞİ SALDIRIR MI?' DEYİNCE YİNE DÖVDÜLER

Kadının araya girme çabaları sonuçsuz kalırken, 3 kişi taksiciye tekme ve tokatlarla saldırdı. Bu sırada kaza nedeniyle bir İETT otobüsü de yolda kaldı.

Kavgayı gören İETT şoförü ve çevredeki vatandaşlar hemen ayırmaya çalıştı. Taraflar ayrılırken, taksicinin '1 kişiye 3 kişi saldırır mı?' demesi üzerine minibüstekiler tekrar taksiciye saldırdı.

Beylikdüzü'nde 3 kişi taksiciyi dövdü İZLE

DAYAK ANI KAMERADA

Kavga anları İETT otobüsünde bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı.