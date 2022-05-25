Petrol
111.88
1.08%
Euro
17.4571
0.93%
Dolar
16.3456
1.68%
Altın
976.26
1.04%
Borsa
239
0.00%
Bitcoin
487.397
2.48%
BTXN Coin
13.38
-2.26%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Beylikdüzü'nde kaza yaptı, ortalığı birbirine kattı

    Kazaya karışan kadın sürücü, kendisine çarpan vatandaşın aracına taşla saldırdı.
    • 25.05.2022 - 10:29
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 11:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beylikdüzü'nde kaza yaptı, ortalığı birbirine kattı

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Yakuplu Mahallesi'nde, hafif ticari araç ile bir cip kafa kafaya çarpıştı.

    Ticari aracın sürücüsü kaza sonrası bölgeden uzaklaşmak isterken, cipin kadın sürücüsü ortalığı ayağa kaldırdı.

    Çarpan aracı hurdaya çevirdi

    İHA'nın haberine göre kadın sürücü yerden aldığı taşla, karşı tarafın aracına zarar vermeye başladı. Camlara, aynalara, kaput ve ön kısımlara taşla defalarca vuran ve alkollü olduğu iddia edilen kadın, küfür ve tehditler de savurdu.

    İşte o anlar...

    İstanbul'da kadın sürücü cipine çarpan aracı hurdaya çevirdi

    Beylikdüzü nde kaza yaptı, ortalığı birbirine kattı #1

    Beylikdüzü nde kaza yaptı, ortalığı birbirine kattı #2


    İlginizi Çekebilir

    Erzurum’da HES borusu patladı
    3. Sayfa

    Erzurum’da HES borusu patladı

    Aile temalı dizi ve filmlere destek
    Kültür Sanat

    Aile temalı dizi ve filmlere destek

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Görüş Bildir