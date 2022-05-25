Beylikdüzü'nde kaza yaptı, ortalığı birbirine kattı

Kazaya karışan kadın sürücü, kendisine çarpan vatandaşın aracına taşla saldırdı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Yakuplu Mahallesi'nde, hafif ticari araç ile bir cip kafa kafaya çarpıştı.

Ticari aracın sürücüsü kaza sonrası bölgeden uzaklaşmak isterken, cipin kadın sürücüsü ortalığı ayağa kaldırdı.

Çarpan aracı hurdaya çevirdi

İHA'nın haberine göre kadın sürücü yerden aldığı taşla, karşı tarafın aracına zarar vermeye başladı. Camlara, aynalara, kaput ve ön kısımlara taşla defalarca vuran ve alkollü olduğu iddia edilen kadın, küfür ve tehditler de savurdu.

İşte o anlar...

İstanbul'da kadın sürücü cipine çarpan aracı hurdaya çevirdi