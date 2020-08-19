Kiraladıkları araç ile gezerek hırsızlık yapan şahıslar, şüpheli hareketleriyle dikkat çekince polise yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık için evlere girdikleri anlar ise kameraya yansıdı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Yakuplu Mahallesi'nde hırsızlık yapan kişiler, şüpheli hareketleri ile dikkat çekerek, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Şüphelilerin bir otomobilin içerisinde olduğunu belirleyen polis, aracı takibe aldı.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Otomobil, yaşanan kovalamacanın ardından Ambarlı Mahallesi'nde polis ekiplerince durduruldu. Otomobilde bulunan Mesut G. (22), Murat K. (21) ve Berdar K. (20) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramalarda ise televizyon, 4 tornavida, 2 levye ve eldiven ele geçirildi.

Beylikdüzü'nde kiralık otomobille hırsızlık yapan şüpheliler ViDEO

KİRALIK ARAÇLA HIRSIZLIK YAPTILAR

Şüphelilerin kullandığı otomobilin ise Mehmet Veysi A. (21) tarafından kiralandığı belirlendi. Otomobil üzerinden GPS incelemesi yapan polis ekiplerince aracın cuma günü Barış Mahallesi'nde N.A.'nın evinden 20 bin lira ve otomobil anahtarının çalınması olayında da kullanıldığını tespit edildi.

Ele geçirilen televizyonun ise Yakuplu Mahallesi Ata Caddesi'ndeki bir evden çalındığı öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Şüpheli Mehmet Veysi A. ise Küçükçekmece'de yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.