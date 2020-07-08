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    Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan araç iki kişiye çarptı

    Gürpınar mahallesinde bir pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan geçen iki kız arkadaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen iki genç kız hayatını kaybetti. 2 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 08.07.2020 - 03:24
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    Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan araç iki kişiye çarptı

    İstanbul Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi Ömer Seyfettin Caddesi üzerinde, akşam saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden bir pikap, yolda yürüyen Büşra Nur Ülüslar ve Sedef Yılmaz isimli iki genç kıza sonrasında bir araca çarparak durabildi.

    Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan araç iki kişiye çarptı #1

    İKİ GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde Üluslar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

    Yılmaz'ın da kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Pikapta bulunan sürücü A.I ve B.S. yaralandı.

    Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak çalışma başlattı.

    Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

    Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan araç iki kişiye çarptı VİDEO

    Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan araç iki kişiye çarptı #2

    Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan araç iki kişiye çarptı #3

    Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan araç iki kişiye çarptı #4


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