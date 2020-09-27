Beylikdüzü'nde Kübra Boyraz'ın botoks sonrası ölümüne ilişkin 1 kişi tutuklandı

Yaptırdığı botoksun ardından hayatını kaybeden Kübra Boyraz'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 1 kişi tutuklandı.

İstanbul Beylikdüzü'nde Beylikdüzü'nde bir rezidansta bulunan güzellik merkezine giden 38 yaşındaki Kübra Boyraz Solmazgil, botoks yaptırdıktan sonra evine döndü.

Evine fenalaşan Boyraz, babasının çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Genç kadın hastanede tüm müdahalelere rağmen ertesi gün hayatını kaybetti.

POLİS, ÇALIŞMA BAŞLATTI

Kızının ölümünü şüpheli bulan baba Boyraz, suç duyurusunda bulundu. Babanın şikayeti üzerine polis ekipleri konuyla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Hayatını kaybeden Kübra Boyraz, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından memleketi Malatya'da defnedilirken, güzellik merkezinde pratisyen hekim olduğu öğrenilen Öner Ö. ve güzellik merkezi çalışanları Erdal D., Ömer E., Bülent B., Kadriye A., İzmir'de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınıp Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

HEPSİ BİRBİRİNİ SUÇLADI

İfadeleri alınmak üzere Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen güzellik merkezi çalışanları birbirini suçladı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkartıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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TUTUKLANDI

Olayla ilgili olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan daha sonra da serbest bırakılan 5 kişiden biri olan Erdal D. savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı, tutuklanıp cezaevine gönderildi.