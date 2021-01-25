Beylikdüzü'nde kuyuya düşen adam kurtarıldı

Bir bina bahçesindeki boş kuyuya düşen adamın imdadına, itfaiye ekipleri yetişti.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Kuşkale Caddesi üzerinde bulunan bahçe içerisindeki kuyudan yardım sesleri duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

KUYUYA DÜŞEN ADAM KURTARILDI

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kuyu üzerine kurdukları makara sistemi ile aşağı inerek düşen adamı, halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.

Ekiplerin çabaları ile kuyudan çıkarılan adamın vücudunda kırıklar ve yaralar oluştuğu tespit edildi. Yaralı adam, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.