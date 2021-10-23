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    Beylikdüzü’nde liseli öğrencilerin kemerli kavgası kamerada

    Adnan Kahveci Mahallesi’nde kavga eden liseli öğrenciler, birbirlerine tekme, tokat ve kemerle saldırdı. Kavga anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 23.10.2021 - 10:11
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    Beylikdüzü’nde liseli öğrencilerin kemerli kavgası kamerada

    İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi’nde, liseli öğrenciler arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

    Tartışmanın ardından kısa bir süre sonra, cadde üzerinde karşılaşan taraflar arasında kavga çıktı.

    CADDE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

    Öğrenciler birbirlerine tekme, tokat ve kemerlerle vurmaya başladı.

    Cadde bir anda savaş alanına döndü.

    Beylikdüzü’nde liseli öğrencilerin kemerli kavgası kamerada VİDEO

    KAVGAYI VATANDAŞLAR AYIRDI

    Bazı öğrenciler kavgayı ayırmaya çalışırken, bazıları o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

    Taraflar çevredeki vatandaşların araya girmesiyle etrafa kaçıştı.

    Beylikdüzü’nde liseli öğrencilerin kemerli kavgası kamerada #1

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