Marmara Mahallesi’nde bulunan liseden çıkan öğreniciler arasında kavga çıktı. Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar, kameraya yansıdı.

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesine bağlı Marmara Mahallesi'nde, 1 Kasım günü akşam saatlerinde, okuldan çıkan lise öğrencileri arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüdü, kavgaya dönüştü.

ARKADAŞLARININ UYARILARINI DİNLEMEDİLER

İki grup birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Taraflar, arkadaşlarının uyarılarına rağmen birbirlerine vurmaya devam etti.

Beylikdüzü’nde, liselilerin kavgası kamerada



KAMERAYA YANSIDI

Araya girenler, tarafları ayırıp kavgayı sonlandırdı.

Yaşanan o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.