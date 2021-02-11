Euro
8.5766
0.23%
Dolar
7.0602
0.03%
Altın
418.42
0.13%
Borsa
1.548
0.07%
Bitcoin
319.498
-2.69%
EXEN Coin
18.20
12.48%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Beylikdüzü'nde metrobüsten inen kadına taciz iddiası

    Beylikdüzü'nde metrobüsten inen kadını takip ederek cep telefonu ile görüntülediği iddia edilen kişi, diğer yolcular tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
    • DHA
    • 11.02.2021 - 09:26
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 09:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beylikdüzü'nde metrobüsten inen kadına taciz iddiası

    Beylikdüzü'ndeki Cumhuriyet Mahallesi metrobüs durağında meydana gelen olayda, metrobüsten inen kadını takip eden kimliği açıklanmayan kişi, iddiaya göre cep telefonu ile görüntülemeye başladı.

    Bu kişiyi fark eden 3 genç de metrobüsten inerek, 200 metre uzaklıktaki bir marketin önüne kadar izledi.

    GENÇLER TELEFONU ELİNDEN ALIP İNCELEDİ

    3 genç, takip ettikleri kişinin elindeki cep telefonunu alarak galeri bölümündeki görüntüleri incelerken, kadını kaydettiğini belirledi.

    Bu kişiyi tartaklayan gençler, ne olup bittiğini anlamayan kadına da durumu anlatarak görüntülerini izletti. Genç kadın bu kişiyi tanımadığını ve şikayetçi olduğunu belirtince polise haber verildi.

    Beylikdüzü'nde metrobüsten inen kadına taciz iddiası VİDEO

    Beylikdüzü nde metrobüsten inen kadına taciz iddiası #1

    POLİSİ GAZOZ İÇEREK BEKLEDİ

    Gelen ekip, kadından olan biteni öğrenirken, tartaklanan şüphelinin oldukça rahat tavırlar sergilediği, polislerin kendisini gözaltına almak için gelmesine rağmen gazoz içmeye devam ettiği görüldü.

    Beylikdüzü nde metrobüsten inen kadına taciz iddiası #2

    Polis merkezine götürülen kadın ve şüphelinin ifadeleri alındı.

    Beylikdüzü nde metrobüsten inen kadına taciz iddiası #3

    Beylikdüzü nde metrobüsten inen kadına taciz iddiası #4

    Beylikdüzü nde metrobüsten inen kadına taciz iddiası #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir