Mısırlı Muaz Baltacı’nın iş yerine giren 5 kişi, 2 çalışanı ve Baltacı’yı darbetti. Mal sahibi ile Baltacı arasında kira kontratı nedeniyle anlaşmazlık olduğu öğrenildi.

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesine bağlı Yakuplu Mahallesi'ndeki bir rezidansta, dün saat 16.00 sıralarından Mısır uyruklu iş adamı Muaz Baltacı ve çalışanları saldırıya uğradı.

İddiaya göre kadın çalışanları “Buradan gideceksiniz.” diyerek tehdit ve küfürlerle dışarı çıkaran 5 kişi, Baltacı ile beraberindeki 2 çalışanı darbetti.

Bir çalışanın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

DHA’nın haberine göre; polis tarafından gözaltına alınan saldırganlar, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Çalışanlar, iş yerine giren şahıslardan şikayetçi oldu.

Şüphelilerin, polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

Olay anı kamerada

Öte yandan, olay anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Aynı şahısların önceden de iş yerine gelip tehditler savurduğu öğrenildi.

Beylikdüzü'nde, Mısırlı işadamı ve çalışanlarının darbedilme anları kamerada



Olayın nedeni kira kontratı

İş adamı Muaz Baltacı, saldırganların kira kontratı nedeni ile sorun yaşadıkları yeni mal sahipleri Murat Yeşilyurt tarafından tutulduğunu iddia etti.

Baltacı, 8 yıl daha sürecek olan kontratları yerine 25 bin dolarlık yeni kontrat teklifini fazla buldukları için Yeşilyurt tarafından tehditler aldığı ve ırkçı söylemlere maruz kaldığını öne sürdü.

“Çalışanlarımızı, yatırımcılarımı ve arkadaşlarımızı darbediyorlar”

Baltacı, yaşadıklarını şu ifadeler ile anlattı:

“Tanımadığımız 5 kişi, ofisimize geldi. Kapıyı zorla açarak içeri girdiler. Çalışanlarımızı, yatırımcılarımı ve arkadaşlarımızı darbediyorlar. Silah ve tabanca göstererek herkesi darbediyorlar. Kadınları bağırarak dışarı atıyorlar. İçerideki 2 erkek çalışanı darbettiler. Bunlardan biri ise yeni ameliyat olmuştu.”





“Bu ofisten çıkana kadar değil, bu ülkeden gidene kadar yapacağım”

Mal sahibinin kendisi ile tartışırken, "Sen bu ülkeden gidene kadar devam edeceğim." dediğini söyleyen

Baltacı, "Bu kişileri zaten tanımıyoruz. Mal sahibimiz ile sorunumuz var. Biz, onların kiracısıyız. Bunlar bize mail yolu ile 25 bin dolarlık, yeni kira kontratını imzalamamızı istedikleri bir teklif attılar. Biz tabii ki bu fiyatı kabul etmedik. Kabul etmeyince, bizi çıkarmak için tehditler başladı. Beni arattırıyorlar, takip ediyorlar. Ofise sürekli aynı kişiler veya farklı kişiler gelerek tacizde bulunuyor. Zaten bana direkt, 'Seni bıktıracağım, sen bu ofisten çıkana kadar değil, bu ülkeden gidene kadar yapacağım' dedi." şeklinde konuştu.

“Adamlar bizi döverken, onlarla tokalaştılar”

Ayrıca rezidans güvenliğinin zayıflığından da yakınan Baltacı, "Buraya aidat ödüyoruz. Böyle insanlar nasıl buraya girebiliyor? 31'inci kata diye gelip bizim katımıza çıkıyorlar. Bu nasıl olabiliyor? 31'inci katta da Murat Yeşilyurt'un ofisi var. Güvenlik amiri olay olurken buradaydı. O adamlar bizi döverken, onlarla tokalaştılar.” dedi.

Öte yandan Yeşilyurt ve Baltacı arasındaki tahliye davasının devam ettiği öğrenildi.

Yeşilyurt'un ise daha önce Baltacı'nın ofisine gelip tehditler savurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.