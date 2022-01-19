Park halindeki 87 bin TL’lik motosikletin kilidini keserek çalan hırsızlar ortadan kaybolurken araç sahibi, "3 yıllık emeğim 17 dakikada çalındı" dedi.

İstanbul Beylikdüzü Barış Mahallesi’nde yaşanan hırsızlık olayında, bir sitenin bahçesinde park halinde bulunan motosiklet hırsızların hedefi oldu.

Tekerinde zincir kilit bulunan motosikletin yanına gelen hırsızlar, bir süre etrafı kolaçan ettikten sonra işe koyuldu.

KİLİDİNİ KESİP, ÇALDILAR

Demir makası ile motosikletin kilidini kıran şahıslar, düz kontak yaptıkları motosiklete binerek kaçtı.

Evine geldiğinde motosikletinin yerinde olmadığını gören Doğukan Ardıç, durumu hemen polislere haber verdi.

Beylikdüzü'nde motosiklet hırsızı kamerada VİDEO



"87 BİN LİRALIK MOTOSİKLETİM, 17 DAKİKADA ÇALINDI"

Yıllarca çalışıp aldığı motosikletinin hırsızlar tarafından dakikalar içerisinde çalındığını söyleyen Doğukan Ardıç, "Ben gece yarısı buraya geldim ve motosikletimin olmadığını fark ettim. Güvenlik kamerasını incelediğimde iki şahsın motosikletimi çaldığını gördüm. İki kişi ellerinde demir makası ile gelerek motosikletin kilidini kırmış. O sırada biraz ses çıktığından ötürü biraz ara vermişler, gidip geri gelmişler. Ardından motosikletime düz kontak yaptırarak kayıplara karışmış şahıslar. Tabii olayı gördüğümde hemen karakola gittim ve şikayetçi oldum. Bir motosikleti bu kadar kısa sürede çalmak bence kolay bir şey değil. Siteye gelmeleri ve çıkmaları tam 17 dakika sürmüş. Ben 3 yıl önce motosikleti aldığımda 47 bin 700 TL’ye almıştım. Aradan geçen üç yılda motosikletimin değeri 87 bin TL oldu. Artık ben bu motosikleti 6 yıl çalışsam alamayacağım. Yani anlayacağınız 17 dakikada 3 yıllık emeğim gitti." dedi.

Siteye gelen ekipler, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından motosikleti bulmak için çalışma başlattı.