Beylikdüzü’nde nargile tütünü imalathanesine operasyon

Kaçak olduğu belirlenen adrese yapılan baskın sonucu 5 kişi gözaltına alınırken, piyasa değeri 3 milyon lirayı bulan nargile ürünleri bulundu.

İstanbul polisi, Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde bir imalathanede piyasada bilinen birçok markaya ait nargile tütününün kaçak olarak üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler teknik ve fiziki takip sonucu kaçak imalathaneye baskın düzenledi.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Düzenlenen baskında 5 kişi gözaltına alındı.

10 TON MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca imalathanenin içerisinde yurt dışından getirilen ham halde işlenmemiş kaçak nargile tütünleri ve bunları işlemek için insan sağlığına zararlı aroma esansları, nargile tütünlerini koymak üzere kutular da ele geçirildi.

Kullanıma hazır ve hazırlanma üzere olan nargile tütünlerinin toplamda ağırlıklarının 10 tona ulaştığı ve piyasa değerinin ise 3 milyon lira civarı olduğu öğrenildi. Öte yandan tütünlerin üretildiği alanının hijyenik olmaması da dikkat çekti.

Beylikdüzü’nde kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın VİDEO