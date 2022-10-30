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    Beylikdüzü’nde otomobil, sürgülü kapıya vurdu: 3 yaralı

    Sitenin çıkışındaki sürgülü kapıya aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı. Yaşanan ilginç kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 30.10.2022 - 14:46
    • Güncelleme : 30.10.2022 - 15:13
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    Beylikdüzü’nde otomobil, sürgülü kapıya vurdu: 3 yaralı

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki Beykent mevkiinde bulunan oto galeri sitesinde ilginç bir kaza meydana geldi.

    Otomobiliyle siteden çıkmak isteyen bir kişi, çıkış kapısına doğru yöneldi.

    Sürgülü kapıya çarptı

    Araç sürücüsü, otomobiliyle duramayarak çıkış kapısındaki sürgülü kapıya çarptı.

    3 kişi yaralandı

    Çarpmanın etkisiyle kapının yakınında bulunan 3 kişi yaralandı.

    Beylikdüzü’nde otomobil, sürgülü kapıya vurdu ViDEO

    Beylikdüzü’nde otomobil, sürgülü kapıya vurdu: 3 yaralı #1

    Yaralılar hastaneye götürüldü

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Bilgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

    O anlar kaydedildi

    Kaza mahallinde inceleme yapan polis ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    İHA'nın haberine göre; öte yandan, kaza anı ise kameraya anbean kaydedildi.

    Beylikdüzü’nde otomobil, sürgülü kapıya vurdu: 3 yaralı #2


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