Beylikdüzü’nde otomobil, sürgülü kapıya vurdu: 3 yaralı

Sitenin çıkışındaki sürgülü kapıya aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı. Yaşanan ilginç kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki Beykent mevkiinde bulunan oto galeri sitesinde ilginç bir kaza meydana geldi.

Otomobiliyle siteden çıkmak isteyen bir kişi, çıkış kapısına doğru yöneldi.

Sürgülü kapıya çarptı

Araç sürücüsü, otomobiliyle duramayarak çıkış kapısındaki sürgülü kapıya çarptı.

3 kişi yaralandı

Çarpmanın etkisiyle kapının yakınında bulunan 3 kişi yaralandı.

Beylikdüzü’nde otomobil, sürgülü kapıya vurdu ViDEO

Yaralılar hastaneye götürüldü

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bilgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

O anlar kaydedildi

Kaza mahallinde inceleme yapan polis ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA'nın haberine göre; öte yandan, kaza anı ise kameraya anbean kaydedildi.