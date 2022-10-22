Petrol
93.6
1.32%
Euro
18.3305
0.67%
Dolar
18.5813
-0.14%
Altın
991.37
1.86%
Borsa
3935
0.87%
Bitcoin
362.768
0.55%
BTXN Coin
9.87
3.24%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Beylikdüzü'nde 'hızlı gittin' kavgasından sonra trajik ölüm

    AVM otoparkında 'hızlı gittin' kavgasında iki kişinin saldırısına uğrayarak travma yaşayan ve hastane yolunda kaza geçiren genç adam yaşam mücadelesini 1 ay sürdürebildi.
    • 22.10.2022 - 12:13
    • Güncelleme : 22.10.2022 - 16:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beylikdüzü'nde 'hızlı gittin' kavgasından sonra trajik ölüm

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir AVM’nin otoparkında yaşanan olayda, Bilal Zorel ve kız arkadaşı birlikte gittiği mekandan çıkıp gece araçlarını almak için otoparka gitti.

    Zorel, otopark çıkışında bir aracın hızlı gitmesinden dolayı arkasından bağırarak uyardı.

    Aldığı darbeler sonucu fenalaştı

    Araçtan inen 21 yaşındaki Çağatay E.Ç. ve  24 yaşındaki Emrah B., otomobilin içinden çıkardıkları sopa eşliğinde Zorel’i tekme ve yumruklarla darbetti.

    Genç çocuk yaşanan kavga sonrasında yanındaki kız arkadaşı A.K. ile aracına binip hastaneye giderken, yolda fenalaşarak kaza yaptı. Yaşanan kazada kız arkadaşı A.K.’nin ise kolu kırıldı.

    Beylikdüzü nde hızlı gittin kavgasından sonra trajik ölüm #1

    Yoğun bakıma alındı

    Hastaneye kaldırılan Bilal Zorel' yapılan müdahalenin ardından travma geçirdiği tespit edildi ve hemen yoğun bakıma kaldırıldı.

    1 ay dayanabildi

    Talihsiz genç adam, 1 ay süren yoğun bakım mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

    Kız arkadaşı ifade verdi

    Bilal Zorel'in kız arkadaşı A.K., hastanedeki tedavisinin ardından polis ekiplerine ifade vererek kavga anını anlattı.

    Otoparkın araç giriş çıkış güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, kimlik taramasının ardından çok sayıda suç kaydı bulunan Çağatay E.Ç. ve Emrah B.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

    İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şahıslar ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.

    Beylikdüzü nde hızlı gittin kavgasından sonra trajik ölüm #2

    Beylikdüzü nde hızlı gittin kavgasından sonra trajik ölüm #3


    Kanada'da yatılı kilise okulu mağdurlarının dava başvurusu reddedildi
    Dünya

    Kanada'da yatılı kilise okulu mağdurlarının dava başvurusu reddedildi

    İngiltere'de araba, streç filmle sarıldı
    Dünya

    İngiltere'de araba, streç filmle sarıldı

    2 ay önce yaptığı yatırım zengin etti!
    Advertorial

    2 ay önce yaptığı yatırım zengin etti!

    Görüş Bildir