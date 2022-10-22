Beylikdüzü'nde 'hızlı gittin' kavgasından sonra trajik ölüm

AVM otoparkında 'hızlı gittin' kavgasında iki kişinin saldırısına uğrayarak travma yaşayan ve hastane yolunda kaza geçiren genç adam yaşam mücadelesini 1 ay sürdürebildi.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir AVM’nin otoparkında yaşanan olayda, Bilal Zorel ve kız arkadaşı birlikte gittiği mekandan çıkıp gece araçlarını almak için otoparka gitti.

Zorel, otopark çıkışında bir aracın hızlı gitmesinden dolayı arkasından bağırarak uyardı.

Aldığı darbeler sonucu fenalaştı

Araçtan inen 21 yaşındaki Çağatay E.Ç. ve 24 yaşındaki Emrah B., otomobilin içinden çıkardıkları sopa eşliğinde Zorel’i tekme ve yumruklarla darbetti.

Genç çocuk yaşanan kavga sonrasında yanındaki kız arkadaşı A.K. ile aracına binip hastaneye giderken, yolda fenalaşarak kaza yaptı. Yaşanan kazada kız arkadaşı A.K.’nin ise kolu kırıldı.

Yoğun bakıma alındı

Hastaneye kaldırılan Bilal Zorel' yapılan müdahalenin ardından travma geçirdiği tespit edildi ve hemen yoğun bakıma kaldırıldı.

1 ay dayanabildi

Talihsiz genç adam, 1 ay süren yoğun bakım mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.



Kız arkadaşı ifade verdi

Bilal Zorel'in kız arkadaşı A.K., hastanedeki tedavisinin ardından polis ekiplerine ifade vererek kavga anını anlattı.

Otoparkın araç giriş çıkış güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, kimlik taramasının ardından çok sayıda suç kaydı bulunan Çağatay E.Ç. ve Emrah B.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şahıslar ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.



