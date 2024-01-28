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Beylikdüzü'nde park halindeki araçtan 400 bin liralık kıyafet çaldı

Beylikdüzü'nde park halindeki araçtan 400 bin liralık kıyafet çaldı Şüpheli bir kişi, park halindeki ticari araçtan yaklaşık 400 bin lira değerinde kıyafet çaldı. Kimliği tespit edilen H.İ., gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.