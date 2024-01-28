İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi'nde N.H. adlı kişi, yaklaşık 400 bin lira değerinde, kıyafet ve tekstil ürünlerini aracına yükledi.
Ardından aracı park ederek evine gitti.
Gecenin ilerleyen saatlerinde H.İ. adlı şüpheli, otomobil ile gelerek kıyafet yüklü hafif ticari aracın yanında durdu.
Olay yerinden kaçtı
Şüpheli hırsız, ticari aracın içinde gözüne kestirdiği çocuk kıyafetlerini kendi otomobiline yükleyerek olay yerinden kaçtı.
Yakalandı
Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından plakası tespit edilen şüpheli H.İ., 23 gün sonra Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli H.İ. polis merkezindeki incelemenin ardından adliyeye sevk edildi.
Kameralara yansıdı
O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış