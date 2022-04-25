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- Beylikdüzü'nde polis, ehliyetsiz sürücüyü kovaladı
Beylikdüzü'nde polis, ehliyetsiz sürücüyü kovaladı
- Haber Merkezi
- 25.04.2022 - 11:11
Dün akşam saatlerinde İstanbul Beylikdüzü'nde bir sürücü, trafiktekilerle tartıştı.
Tartışma yaşayan sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlenirken, polisin gelmesiyle kaçmaya başladı.
Polis ekipleri kaçan otomobili sokak arasında dakikalarca kovaladı. Bu sırada ekip otolarından defalarca anons edilen sürücü, uyarılara rağmen durmadı.
İnşaat alanında demir parçalara saplandı
Polis, sürücüyü durdurmak için havaya uyarı atışı bile yaptı. Filmleri aratmayan takip, otomobilin inşaat alanındaki demir parçalara saplanması ile sona erdi. Otomobilden inerek yaya kaçmaya çalışan sürücü ve yanındaki 3 kişi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Silah sesi duyuldu
Sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenilirken, gözaltına alınan 4 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kovalamaca esnasında bir el silah sesi duyuldu.