Beylikdüzü'nde polis, ehliyetsiz sürücüyü kovaladı

Trafikte tartışma çıkaran sürücünün ehliyetinin olmadığını tespit eden polis, sokak aralarında uzun süreli kovalamacaya girdi. Araç, kovalamacanın sonunda inşaat alanına saplandı.

Dün akşam saatlerinde İstanbul Beylikdüzü'nde bir sürücü, trafiktekilerle tartıştı.

Tartışma yaşayan sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlenirken, polisin gelmesiyle kaçmaya başladı.

Polis ekipleri kaçan otomobili sokak arasında dakikalarca kovaladı. Bu sırada ekip otolarından defalarca anons edilen sürücü, uyarılara rağmen durmadı.

İnşaat alanında demir parçalara saplandı

Polis, sürücüyü durdurmak için havaya uyarı atışı bile yaptı. Filmleri aratmayan takip, otomobilin inşaat alanındaki demir parçalara saplanması ile sona erdi. Otomobilden inerek yaya kaçmaya çalışan sürücü ve yanındaki 3 kişi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Silah sesi duyuldu

Sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenilirken, gözaltına alınan 4 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kovalamaca esnasında bir el silah sesi duyuldu.

















