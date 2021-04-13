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Beylikdüzü’nde polis, hırsızı yakalamak için 60 saatlik görüntü izledi

Beylikdüzü’nde polis, hırsızı yakalamak için 60 saatlik görüntü izledi

Bir eve girerek hırsızlık yapan şahısları yakalamak için çalışma yürüten ekipler, onlarca güvenlik kamerasını izledi. Zanlılardan biri, hırsızlık için kiraladığı araçtan bulundu.