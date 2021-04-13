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    Beylikdüzü’nde polis, hırsızı yakalamak için 60 saatlik görüntü izledi

    Bir eve girerek hırsızlık yapan şahısları yakalamak için çalışma yürüten ekipler, onlarca güvenlik kamerasını izledi. Zanlılardan biri, hırsızlık için kiraladığı araçtan bulundu.
    • İHA
    • 13.04.2021 - 09:55
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 10:20
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    Beylikdüzü’nde polis, hırsızı yakalamak için 60 saatlik görüntü izledi

    İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi Ihlamur Caddesi üzerindeki bir sitede, 6 Nisan sabaha karşı saat 04.00 sıralarında H.T. isimli şahsa ait bir eve hırsız girdi.

    Evden 1 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu ve 4 bin lira para çalındı. İhbar üzerine Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    KGYS GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

    Geniş çaplı çalışma başlatan ekipler, ilk olarak 21 ayrı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından 60 saate yakın görüntü kaydını izledi.

    Şüphelinin olay yerine geldiği araç plakası belirlenip, plaka bilgileri tespit edildi. Kiralık olduğu belirlenen aracın kaçış güzergahı adım adım izlendi.

    Ekipler hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin 2 kişi olduğunu saptadı.

    ARAÇ BİLGİLERİNDEN BULUNDU

    Zanlıların, ilçedeki Belediye Pazarı açık otoparkına bir otomobille geldikten sonra yaya olarak olay yerine geçtikleri ve olay sonrası otoparktan aynı araçla uzaklaştıkları tespit edildi.

    Aracın plakasından otomobilin Bağcılar’daki bir araç kiralama şirketi üzerinden olay günü kiralandığı, kiralayan şahsın olayın şüphelilerinden S.H.B. (22) şahıs olduğu belirlendi.

    Beylikdüzü’nde polis, hırsızı yakalamak için 60 saatlik görüntü izledi #1

    EVE OPERASYON DÜZENLENDİ

    Bağcılar Güneşli Mahallesi’nde oturduğu belirlenen zanlı, önceki gün polis ekiplerince düzenlenen operasyonla evinde yakalanarak gözaltına alındı.

    Sorgulanmak üzere Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gürpınar Polis Merkezine götürüldü.

    Beylikdüzü’nde polis, hırsızı yakalamak için 60 saatlik görüntü izledi VİDEO

    SERBEST BIRAKILDI

    İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından “evden hırsızlık” suçu kapsamında adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece ‘adli kontrol hükümleri’ uyarınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Beylikdüzü’nde polis, hırsızı yakalamak için 60 saatlik görüntü izledi #2

    Beylikdüzü’nde polis, hırsızı yakalamak için 60 saatlik görüntü izledi #3

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