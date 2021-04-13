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- Beylikdüzü’nde polis, hırsızı yakalamak için 60 saatlik görüntü izledi
Beylikdüzü’nde polis, hırsızı yakalamak için 60 saatlik görüntü izledi
- İHA
- 13.04.2021 - 09:55
- Güncelleme : 13.04.2021 - 10:20
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi Ihlamur Caddesi üzerindeki bir sitede, 6 Nisan sabaha karşı saat 04.00 sıralarında H.T. isimli şahsa ait bir eve hırsız girdi.
Evden 1 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu ve 4 bin lira para çalındı. İhbar üzerine Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
KGYS GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ
Geniş çaplı çalışma başlatan ekipler, ilk olarak 21 ayrı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından 60 saate yakın görüntü kaydını izledi.
Şüphelinin olay yerine geldiği araç plakası belirlenip, plaka bilgileri tespit edildi. Kiralık olduğu belirlenen aracın kaçış güzergahı adım adım izlendi.
Ekipler hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin 2 kişi olduğunu saptadı.
ARAÇ BİLGİLERİNDEN BULUNDU
Zanlıların, ilçedeki Belediye Pazarı açık otoparkına bir otomobille geldikten sonra yaya olarak olay yerine geçtikleri ve olay sonrası otoparktan aynı araçla uzaklaştıkları tespit edildi.
Aracın plakasından otomobilin Bağcılar’daki bir araç kiralama şirketi üzerinden olay günü kiralandığı, kiralayan şahsın olayın şüphelilerinden S.H.B. (22) şahıs olduğu belirlendi.
EVE OPERASYON DÜZENLENDİ
Bağcılar Güneşli Mahallesi’nde oturduğu belirlenen zanlı, önceki gün polis ekiplerince düzenlenen operasyonla evinde yakalanarak gözaltına alındı.
Sorgulanmak üzere Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gürpınar Polis Merkezine götürüldü.
Beylikdüzü’nde polis, hırsızı yakalamak için 60 saatlik görüntü izledi VİDEO
SERBEST BIRAKILDI
İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından “evden hırsızlık” suçu kapsamında adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece ‘adli kontrol hükümleri’ uyarınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.