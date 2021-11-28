Bir iş yerinde sahte parfüm üretildiği yönünde ihbar alan ekipler, düzenledikleri operasyonda 830 adet şişe parfüm, bin 458 adet boş marka şişesi, 800 litre esans ve çeşitli cihazlar ele geçirdi.

İstanbul’da İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde sahte parfüm üretildiği yönünde ihbarı üzerine harekete geçti.

Giriş katta bulunan, camları filmli ve isimsiz olan iş yerine sabah erken saatlerde, kapalı kasa kamyonet benzeri araçların geldiği ve kolilerin araçlara taşındığı tespit edildi.

Ekipler, 26 Kasım Cuma günü belirlenen adrese operasyon düzenledi. Baskında, araca yükleme yapıldığı esnada İş yeri çalışanı O.K. ve 4 yabancı uyruklu kişi suçüstü yakalandı.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyon yapılan adresteki aramada bin 830 adet şişe parfüm, bin 458 adet boş marka şişesi, 800 litre esans, 2 adet parfüm kapağı presleme makinası, 1 adet 40'lık kompresör, 1 adet vakum pompalama cihazı ele geçirildi.

SINIR DIŞI İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

İş yerinde çalışan 4 yabancı uyruklu kişi hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

İş yeri çalışanı O.K. hakkında ise 6769 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yerinin faaliyetlerine de son verildi.

Beylikdüzü’nde sahte parfüm imalathanesine operasyon VİDEO

