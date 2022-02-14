Özel bir scooter firmasına ait olduğu öğrenilen iş yerinde bataryaların patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir sanayi sitesinde, saat 08.00 sıralarında, özel bir scooter firmasına ait olduğu öğrenilen depoda yangın çıktı.

4 katlı bir binanın zemin katında başlayan yangının, scooter bataryalarının patlaması sonucu çıktığı öğrenildi.

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI

Dumanlar kısa sürede etrafı sardı. Çevredeki vatandaşlar, kısa süreli panik yaşadı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Öte yandan, metrelerce yükselen dumanlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü’nde, scooter deposunda bataryalar patladı VİDEO



“ÖLÜ VEYA YARALI BİLGİSİ YOK”

İsmail Yardım isimli bir vatandaş, “Scooter deposunda çıktı yangın. İlk başta scooter bataryalarında patlamalar yaşandı. Giriş katta bizim iş yerine ait bir kompresör vardı, biz ilk başta o patladı sandık. Ama depo kısmında çıkmış yangın. Tabii durumu gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Şuanda ekipler yangına müdahale ediyor. Ben deponun üst katındaydım. Dumanlar çıkmaya başlayınca ise binayı terk ettim. Şu anda ise bir ölü veya yaralı bilgisi yok.” dedi.