Euro
15.37
0.21%
Dolar
13.58
0.55%
Altın
810.76
0.32%
Borsa
1991
-2.91%
Bitcoin
576.295
-0.22%
BTXN Coin
35.60
-4.14%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Beylikdüzü’nde, scooter deposunda bataryalar patladı

    Özel bir scooter firmasına ait olduğu öğrenilen iş yerinde bataryaların patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
    • İHA
    • 14.02.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 11:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beylikdüzü’nde, scooter deposunda bataryalar patladı

    Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir sanayi sitesinde, saat 08.00 sıralarında, özel bir scooter firmasına ait olduğu öğrenilen depoda yangın çıktı.

    4 katlı bir binanın zemin katında başlayan yangının, scooter bataryalarının patlaması sonucu çıktığı öğrenildi.

    Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI

    Dumanlar kısa sürede etrafı sardı. Çevredeki vatandaşlar, kısa süreli panik yaşadı.

    Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Öte yandan, metrelerce yükselen dumanlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Beylikdüzü’nde, scooter deposunda bataryalar patladı VİDEO

    “ÖLÜ VEYA YARALI BİLGİSİ YOK”

    İsmail Yardım isimli bir vatandaş, “Scooter deposunda çıktı yangın. İlk başta scooter bataryalarında patlamalar yaşandı. Giriş katta bizim iş yerine ait bir kompresör vardı, biz ilk başta o patladı sandık. Ama depo kısmında çıkmış yangın. Tabii durumu gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Şuanda ekipler yangına müdahale ediyor. Ben deponun üst katındaydım. Dumanlar çıkmaya başlayınca ise binayı terk ettim. Şu anda ise bir ölü veya yaralı bilgisi yok.” dedi.

    Beylikdüzü’nde, scooter deposunda bataryalar patladı #1

    Beylikdüzü’nde, scooter deposunda bataryalar patladı #2


    Görüş Bildir