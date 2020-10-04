Beylikdüzü'nde sevgililerin manzara keyfi kötü bitti

Beylikdüzü'nde sevgilisini kiralık araçla deniz manzaralı yamaca çıkaran gencin aracı mahsur kaldı.

Beylikdüzü'nde yaşayan Timuçin Sarı, otomobil kiraladıktan sonra yanına kız arkadaşını da alarak Gürpınar sahilini gören Dalyan Caddesi yakınlarındaki toprak bir tepeye manzara izlemek için çıktı.

Bir anda başlayan yağış nedeniyle otomobilin bulunduğu toprak alan balçığa döndü.

MAHSUR KALDI

Timuçin Sarı, otomobilini bir türlü çamurda hareket ettiremeyince araç bölgede mahsur kaldı. Sarı, denizi gören tepenin kenarından hareket ettirilemeyen otomobilin kurtarılması için polis ve itfaiyeden yardım istedi.

Bu sırada tesadüfen yoldan geçen Off- road araçlarının sürücülerinden yardım isteyen Sarı, otomobilin uçuruma yuvarlanabileceği için olumsuz yanıt aldı. Gelen itfaiye ekibi de, otomobilin tepeden kayma riski bulunduğu için çifte yardımcı olamayacaklarını bildirdi.

Yağmurun etkisi ile balçığa dönen tepede yaklaşık 4 saat süreyle otomobili kurtarmaya çalışan çift, balçıkta yürüyerek bölgeden ayrılmaya karar verirken, birlikte selfie çektirdi.

"İTFAİYE VE POLİS BURAYA GİREMEDİ"

Timuçin Sarı "Geldiğimizde her yer kuruydu. Otomobilde uyuya kaldık. Birden yağmur bastırdı. Yağmurun sesine uyandık. Otomobili çalıştırdım, sağa sola-hareket ettirdim. Sonra otomobil kayarak askıda kaldı. İtfaiye ve polis buraya giremedi. Off-roadçı arkadaşlarında çabaları boşa gitti onlar da sonuç alamadı. Defalarca aradığım İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yardım çağrımıza red yanıtı verdi." dedi.

Timuçin Sarı, zeminin kuruması ile tekrar gelerek otomobili kurtarmayı deneyeceğini ekledi.





















