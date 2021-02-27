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- Beylikdüzü’nde ‘sinyal kesicili’ hırsız kamerada
Beylikdüzü’nde ‘sinyal kesicili’ hırsız kamerada
Araç kilit mekanizmasını uzaktan kumandalı özel bir sistemle devre dışı bırakarak 66 bin liralık çekle birlikte bilgisayar çalan hırsız, gözaltına alındı.
- İHA
- 27.02.2021 - 12:01
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde alışverişe gelen R.P., park ettiği aracını kumandayla kilitleyemeyince anahtarla kilitledi.
SİNYAL KESİCİLİ HIRSIZ ARACI HEDEF ALDI
R.P. alışverişe girdiği esnada aracın başına gelen şüpheli C.D., içeride bulunan harici disk, çanta, dizüstü bilgisayar ve 66 bin lira değerinde çekleri alarak kayıplara karıştı.
Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, hırsızın uzaktan kumanda sistemi ile kilit mekanizmasını devre dışı bıraktığını tespit etti.
GÖZALTINA ALINIP, SERBEST KALDI
Hırsız C.D. olaydan 2 ay sonra Avcılar’da yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Beylikdüzü’nde ‘sinyal kesicili’ hırsız yakalandı