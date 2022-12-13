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    Beylikdüzü'nde site yöneticisi otoparktaki minibüste ölü bulundu

    İstanbul Beylikdüzü'nde bir sitenin yöneticisi olan 43 yaşındaki Tamer Arda, otoparktaki minibüste başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
    • 13.12.2022 - 19:03
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    Beylikdüzü'nde site yöneticisi otoparktaki minibüste ölü bulundu

    15.30 sıralarında İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi’ndeki bir sitede meydana gelen olayda, bir sitenin yöneticisi olan 43 yaşındaki Tamer Arda'yı otoparkta kendisine ait minibüste kanlar içinde hareketsiz görenler polise haber verdi.

    Başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu

    Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri başından silahla vurulan Tamer Arda'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Arda'nın yanında silah buldu.

    Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından Tamer Arda'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

    DHA'nın haberine göre, Arda'nın ölüm haberini alarak siteye gelen yakınları göz yaşı döktü.

    Beylikdüzü nde site yöneticisi otoparktaki minibüste ölü bulundu #1

    Beylikdüzü nde site yöneticisi otoparktaki minibüste ölü bulundu #2

    Beylikdüzü nde site yöneticisi otoparktaki minibüste ölü bulundu #3


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