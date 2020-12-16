Limana giden iki kamyon şoförü arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O anlar, bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Önceki gün İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Ambarlı Limanı’nda mal indirmek-bindirmek için sıra bekleyen kamyon sürücülerinden birisi diğerinin önüne geçti.

Sürücüler arasında sıra yüzünden tartışma çıktı.

Araya diğer sürücülerin girmesine rağmen iki şoförler arasında kavga çıktı.

KAVGA, KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan olay anları ise bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Beylikdüzü'nde şoförlerin, 'limana kim önce geldi' kavgası VİDEO







ELİNDE SOPA TUTTU

Görüntüler de sürücüleri birbirine üstüne yürümesi ve bir sürücünün elinde sopa olduğu görülüyor.