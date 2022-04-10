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    Beylikdüzü'nde taksici, yolcu inmeden gaza bastı

    Henüz araç durmadan yolcusu indiği sırada gaza basmaya devam eden taksivi, müşterisinin yola düşmesine neden oldu. Kaza kameraya yansırken, yolcunun kişayetöş olmadığı öğrenildi.
    • DHA
    • 10.04.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 10.04.2022 - 10:38
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    Beylikdüzü'nde taksici, yolcu inmeden gaza bastı

    Dün öğle saatlerinde Şstanbul Beylikdüzü'bdeji Haramidere yokuşu mevkisinde bir taksicinin davranışı pes dedirtti.

    34 TGY 32 plakalı taksiden inen müşteri, o esnada dikkat etmeyen sürücünün kurbanı oldu.

    Yolcu, taksiden düştü

    Yolcu kapıyı açıp inmek istediği sırada taksi şoförü aracını durdurmayarak devam etti. Bu sırada yolcu taksiden aşağı düştü.

    Şikayetçi olmadı

    Yaşanan kaza anı, başka sürücünün araç kamerasına yansıdı. Öte yandan yere düşen yolcunun taksi şoföründen şikayetçi olmadığı öğrenildi.

    Beylikdüzü'nde taksici, yolcu inmeden gaza bastı ViDEO

    Beylikdüzü nde taksici, yolcu inmeden gaza bastı #1

    Beylikdüzü nde taksici, yolcu inmeden gaza bastı #2

    Beylikdüzü nde taksici, yolcu inmeden gaza bastı #3

    Beylikdüzü nde taksici, yolcu inmeden gaza bastı #4

    Beylikdüzü nde taksici, yolcu inmeden gaza bastı #5

    Beylikdüzü nde taksici, yolcu inmeden gaza bastı #6


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