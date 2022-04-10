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Beylikdüzü'nde taksici, yolcu inmeden gaza bastı

Beylikdüzü'nde taksici, yolcu inmeden gaza bastı

Henüz araç durmadan yolcusu indiği sırada gaza basmaya devam eden taksivi, müşterisinin yola düşmesine neden oldu. Kaza kameraya yansırken, yolcunun kişayetöş olmadığı öğrenildi.