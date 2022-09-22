Beylikdüzü'nde tarafların kavgasını ayırmak isteyen kişi, dövüldü

Düğün çıkışı iki otomobil arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi, dayak yedi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir düğün yapıldı.

Düğünden çıkan kişilerin olduğu otomobil ile başka bir otomobil arasında, ufak çaplı bir kaza meydana geldi.

Yaşanan olayın ardından taraflar arasında tartışma çıktı.

İki taraf arasında kaza nedeniyle çıkan tartışma, kısa süre sonra kavgaya dönüştü.

Kavgayı ayırmaya çalışan kişi dövüldü

O esnada yoldan geçen bir kişi, kavga edenleri ayırmaya çalıştı. Kavga edenler, "Sen ne karışıyorsun" diyerek kendilerini ayırmaya çalışan kişiyi dövdü.

Yumrukla saldıranlar arasında düğünden çıkan damadın da olduğu ileri sürüldü.

O anlar kaydedildi

DHA'nın haberine göre; yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kayıt altına aldındı.

Beylikdüzü'nde tarafların kavgasını ayırmak isteyen kişi, dayak yedi









