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    Beylikdüzü'nde tarafların kavgasını ayırmak isteyen kişi, dövüldü

    Düğün çıkışı iki otomobil arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi, dayak yedi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 22.09.2022 - 10:46
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 11:46
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    Beylikdüzü'nde tarafların kavgasını ayırmak isteyen kişi, dövüldü

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir düğün yapıldı.

    Düğünden çıkan kişilerin olduğu otomobil ile başka bir otomobil arasında, ufak çaplı bir kaza meydana geldi.

    Yaşanan olayın ardından taraflar arasında tartışma çıktı.

    İki taraf arasında kaza nedeniyle çıkan tartışma, kısa süre sonra kavgaya dönüştü.

    Kavgayı ayırmaya çalışan kişi dövüldü

    O esnada yoldan geçen bir kişi, kavga edenleri ayırmaya çalıştı. Kavga edenler, "Sen ne karışıyorsun" diyerek kendilerini ayırmaya çalışan kişiyi dövdü.

    Yumrukla saldıranlar arasında düğünden çıkan damadın da olduğu ileri sürüldü.

    O anlar kaydedildi

    DHA'nın haberine göre; yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kayıt altına aldındı.

    Beylikdüzü'nde tarafların kavgasını ayırmak isteyen kişi, dayak yedi

    Beylikdüzü nde tarafların kavgasını ayırmak isteyen kişi, dövüldü #1

    Beylikdüzü nde tarafların kavgasını ayırmak isteyen kişi, dövüldü #2

    Beylikdüzü nde tarafların kavgasını ayırmak isteyen kişi, dövüldü #3


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