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    Beylikdüzü'nde tartıştığı sürücüyü silahla tehdit etti

    Yol meselesi nedeniyle 2 arasında çıkan tartışmada bir şahıs, motosiklet sürücüsünü belindeki silahla tehditler savurdu. Tartışma anı ise kameraya yansıdı.
    • 13.04.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 10:13
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    Beylikdüzü'nde tartıştığı sürücüyü silahla tehdit etti

    İstanbul Beylikdüzü'nde Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir otomobil sürücüsü, yol verme nedeniyle ile motosikletli bir kişiyle tartışma yaşadı.

    Tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü. Otomobil sürücüsü, tartışma sırasında elini belindeki silaha attı.

    "Üzerimizde silah var"

    Çevredekilerin araya girdiği anlarda silahı çıkarmayan sürücü "Üzerimizde silah var" diyerek motosiklet sürücüsünü tehdit etti.

    Şikayetçi olmadılar

    Her iki sürücü de tartışmanın ardından olay yerinden ayrıldı. Tartışmaya karışan sürücülerin birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

    Beylikdüzü'nde tartıştığı sürücüyü silahla tehdit etti VİDEO

    Beylikdüzü nde tartıştığı sürücüyü silahla tehdit etti #1

    Beylikdüzü nde tartıştığı sürücüyü silahla tehdit etti #2

    Beylikdüzü nde tartıştığı sürücüyü silahla tehdit etti #3


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